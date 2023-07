Agresti: “Frattesi, Roma in vantaggio sull’Inter. Il giocatore vuole…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio Mattino, Stefano Agresti ha parlato del futuro di Davide Frattesi . Secondo il giornalista la Roma è in vantaggio sull'Inter per il centrocampista del Sassuolo.

"Il Sassuolo per Frattesi chiede 35 milioni di euro. La Roma parte dal vantaggio di avere la disponibilità economica per prenderlo, cosa che non ha l’Inter. I giallorossi sono in pole position e la Roma ha il 30% sulla rivendita. Il giocatore vuole crescere e non si fida ancora di andare all’estero".