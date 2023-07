Inter, addio Brozovic: mancano solo le firme. Onana-United? Cifre e sensazioni

La priorità di casa Inter, come ribadito, è il ritorno di Romelu Lukaku . Poi i dirigenti nerazzurri si concentreranno sugli altri obiettivi in entrata e in uscita. Così La Gazzetta dello Sport si sofferma sugli altri piani degli uomini mercato interisti, a partire dall’addio ormai imminente di Marcelo Brozovic.

Brozovic, mancano solo le firme

“Prima ancora di pensare a Frattesi o a quale pezzo da aggiungere in difesa dopo la beffa Azpilicueta, l’Inter pensa a dare forma semi-definitiva al reparto offensivo in cui Marcus Thuram ha occupato la casella lasciata da Edin Dzeko. Definire la questione Romelu Lukaku in tempi rapidi è prioritario e per questo ci sarà un nuovo incontro in videoconferenza col Chelsea in settimana. Manca ancora il giorno perché l’Inter ha un paio di scadenze da sistemare prima.