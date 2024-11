Tra le pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti , giornalista, ha commentato così le gare di Serie A di ieri: " L’Inter segna cinque reti a Verona in poco più di mezz’ora, l’Atalanta a Parma impiega quattro minuti per andare in vantaggio, crea un’infinità di occasioni e alla fine fa centro tre volte. Sono due macchine da gol, insomma, tanto che hanno nettamente gli attacchi migliori del campionato: hanno già raggiunto quota 34 e 31, con la banda Gasp davanti a tutti, e le altre che inseguono staccatissime (Lazio e Fiorentina sono a 25).

Sono numeri che stridono e che in parte si spiegano ovviamente con la forza dell’avversaria di giornata: un conto è affrontare squadre che lottano per la salvezza come (appunto) Verona e Parma; un altro conto è giocare uno scontro diretto. Ma non è sufficiente questo per raccontare una differenza così ampia: tra le quattro squadre di vertice che abbiamo visto ieri in campo c’è stata una distanza abissale nell’atteggiamento, nella voglia di imporsi, nell’intensità del gioco e del pressing. E forse non è un caso se adesso Inter e Atalanta sono al comando della classifica aspettando il Napoli (che le può scavalcare), la Lazio e la Fiorentina (che le possono raggiungere), mentre la Juve si stacca un po’ e il Milan scivola a nove punti dalla vetta, non pochi benché debba recuperare una partita.