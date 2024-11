La soddisfazione di Yann Sommer dopo il match stravinto dall'Inter per 5-0 contro il Verona al Bentegodi

L'Inter colleziona il quarto clean sheet consecutivo in trasferta (ultimi gol subiti contro l'Udinese a fine settembre) dopo aver asfaltato il Verona al Bentegodi con un perentorio 5-0 nel primo tempo.

A parte il brivido iniziale per la traversa di Tengstedt, per Sommer è stato spettatore non pagante. Il portiere svizzero ha poi commentato la vittoria con un post su Instagram: