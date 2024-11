Attacco, Condò sconvolge le gerarchie Inter: “Io vi dico che se Correa…”

Presente negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha commentato la larga vittoria dell'Inter contro il Verona. Il giornalista pone l'attenzione sulla prestazione di Joaquin Correa tornato al gol in campionato che mancava da ottobre 2022.

"Posso essere un po’ pepato? Se Correa tornasse quello della Lazio, e non so se sarà possibile, ma se tornasse quello della Lazio, sarebbe di gran lunga il terzo attaccante dell’Inter", ha chiosato il giornalista. La notizia è che nelle rotazioni, Simone Inzaghi potrà contare anche sull'argentino che sembrava ormai ai margini della squadra e invece è tornato prepotentemente tra i giocatori su cui il tecnico potrà contare da qui in avanti.