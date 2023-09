Agresti: “Lukaku? Me l’aspettavo più fermo, è l’uomo perfetto per Mourinho”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così della sconfitta della Roma di ieri contro il Milan: "Il Milan non è stato perfetto soltanto perché non ha ucciso definitivamente la partita. La Roma ha giocato a cinque, non ha mai tenuto palla, cercando solo lanci lunghi. Lukaku è l’uomo perfetto per Mourinho.