Inter, Inzaghi non cambia: Frattesi e Arnautovic possono aspettare. Turnover rimandato

Dopo le vittorie contro Monza e Cagliari, l'Inter scenderà in campo domani sera a San Siro contro la Fiorentina. Poi la sosta per le nazionali, alla ripresa il derby con il Milan a punteggio pieno. Per il momento Inzaghi non sembra intenzionato a cambiare la formazione che finora ha fatto tanto bene.

"La rivoluzione è stata completata: tante soluzioni, panchina lunga. Eppure Simone Inzaghi potrebbe riproporre contro la Fiorentina la stessa formazione per la terza volta in altrettante partite. Percorso normale per una squadra in cerca di nuovi automatismi, meno per l’Inter – Sommer e Thuram a parte – continua a scendere in campo con nove undicesimi della squadra che nella scorsa stagione è arrivata fino alla finale di Champions. A Istanbul, c’era Brozo al posto di Mkhitaryan, ma solo perché l’armeno si era fatto male in semifinale e quindi non al top per il City", analizza La Gazzetta dello Sport.