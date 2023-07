Agresti: “Morata piace molto a Mourinho. Ma per la Roma non è la soluzione migliore”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così di Alvaro Morata, obiettivo della Roma ma anche dell'Inter: "La trattativa non è cosi semplice ma è un giocatore che piace molto a Mourinho. Anche se non è un grande goleador, lavora tanto per la sua squadra. È un giocatore che, anche in prospettiva futura, puoi affiancarlo ad un altro attaccante. I suoi gol li fa e ha una grande esperienza internazionale. Per la società, invece, non è la soluzione migliore".