Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così di quanto costruito alla Roma da Jose Mourinho: "Mourinho è straordinario nel creare empatia con il pubblico è una qualità importante per un allenatore. Nel ritorno dei romanisti in massa allo stadio Mourinho è stato fondamentale. Comunque vada, anche se lui se ne andrà, il legame tra Mourinho e la Roma resterà per sempre".