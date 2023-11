Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così del momento della Roma: “Ci aspettiamo tutti un salto di qualità della Roma. In mezzo al campo ci sono state diverse assenze importanti. Ora basta scuse, i giallorossi e la Lazio devono cambiare passo. Se non rientrano in zona Champions la colpa è la loro. Davanti stanno aspettando le romane” .