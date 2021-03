Aguilar: “Inter per Lautaro chiede 80-85 mln. Barça? Sebbene sia interessante…”

Secondo fonti spagnole, il Barcellona sarebbe pronto a tornare alla carica per Lautaro Martinez

E' notizia di ieri il ritorno di fiamma del Barcellona per Lautaro Martinez. Il centravanti argentino, però, ora è blindato dall'Inter, che ha già formalizzato la proposta di rinnovo. Nonostante ciò, Francesc Aguilar, giornalista del Mundo Deportivo, ha scritto in merito: "L'Inter sarebbe disposta a cedere Lautaro Martínez (Rac1 ha riferito che l'argentino è tornato ad interessare al Barcellona) ma chiederebbe tra gli 80 e gli 85 milioni di euro per avviare la trattativa. E, sebbene sia un giocatore molto interessante, non è il "nove" che il Barça cerca e di cui ha bisogno."