Barça, nuova telenovela per Lautaro: “Pronti a sfruttare i problemi dell’Inter”

Il Barcellona non molla per l'argentino dell'Inter e nel prossimo mercato è pronto a dare un nuovo assalto all'attaccante

La scorsa estate è stata segnata dal lungo corteggiamento da parte del Barcellona per Lautaro Martinez. Il club catalano ha provato a lungo a strappare l'attaccante argentino all'Inter, ma il club nerazzurro si è opposto e le condizioni finanziare dei catalani hanno poi complicato l'affare. Ma per il prossimo mercato il Toro potrebbe diventare di nuovo un come caldo per il Barça.