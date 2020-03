Non solo Lautaro ama Milano, anche Agustina può trattenerlo. E deve ringraziare Wanda per…

Ad accompagnare Lautaro nella quotidianità, anche in questo periodo di emergenza, c’è la sua fidanzata Agustina Gandolfo. “Arrivata in Italia con poco più di 100mila follower su Instagram, Agustina è salita a oltre 580mila. Foto e video in costume da bagno, al lavoro in palestra, davanti ai fornelli, esultanze per il suo uomo. La bionda, come tante wags, documenta ogni aspetto della sua vita. Della famiglia Martinez fa parte pure il carlino Alma, che spesso e volentieri compare negli scatti social della coppia e che Agus considera come una figlia”, racconta La Gazzetta dello Sport.

“Legatissima alla mamma e alla sorella, Agustina ha avuto in Wanda Nara l’amica della prima ora. Grazie alla moglie di Icardi la fidanzata di Lautaro ha conosciuto l’Italia ed è entrata con facilità nel giro delle wags. A San Siro, nello spicchio di tribuna riservato alle famiglie dei nerazzurri, la descrivono come una ragazza semplice, amica di tutte le «colleghe». Che non manca le cene di gruppo e sino a qualche settimana fa si vedeva fare ginnastica nei giardini di City Life con la fidanzata di Sensi e la moglie di D’Ambrosio. Insomma, anche a lei Milano piace”, spiega il quotidiano