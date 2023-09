Empoli-Inter, dall’Aia una certezza: “Bastoni non in fuorigioco e anche se lo fosse stato…”

"L'approdo finale, dopo aver sentito audio e rivisto tutto dalle varie angolature, è che Marcenaro (con Valeri e Gariglio da Var e Avar) ha fatto bene a convalidare il gol perché la posizione di Bastoni non ha alcun impatto su direzione del pallone e sulla linea di visione. Nelle immagini emerse ieri c'è quella da dietro la porta che evidenzia un fatto chiaro: Berisha, quando sta per partire il tiro, cerca la visuale, prova a "sbirciare" da dove e come possa svilupparsi l'azione. Ma non spostando la testa in cerca di un pertugio perché infastidito da Bastoni bensì da altri due giocatori (Luperto e Lautaro, pare)".

"Bastoni non impatta sulla direzione di un pallone che fra l'altro tende ad allargarsi. In sostanza: anche se Bastoni fosse stato in fuorigioco, il suo posizionamento non è sulla linea di visione di Berisha stesso ed è fuori dalla linea tracciata dal pallone. Ma il piede di Ebuhei lo : tiene in gioco? Pare di sì, ma non è qui il concetto: c'è che Bastoni era fuori dalla linea del pallone e di visione del portiere", precisa il quotidiano.

