Agresti: “Inter, ci pensa Dimarco. Arnautovic nota negativa: solo tre attaccanti per Inzaghi”

L’Inter è affaticata, non riesce a sbloccare subito la partita di Empoli - che ne ha appena presi sette dalla Roma e ha cambiato allenatore - tanto che tra i nerazzurri affiora un briciolo di nervosismo, quasi di ansia: vuoi vedere che abbiamo davvero un problema a battere le piccole squadre? Ci pensa il tifoso diventato calciatore ad allontanare la paura, è straordinario il modo in cui colpisce la palla, è incredibile l'angolo in cui va a piazzarla. Inzaghi vola via, è in fuga, si aggiunge a tre allenatori che alla guida dell’Inter hanno vinto le prime cinque partite di campionato: Herrera, Mancini, Conte. Nessuno di loro ha poi conquistato lo scudetto in quella stessa stagione, ma la storia è fatta per essere cambiata.