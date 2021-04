Superlega, l’Ajax si oppone: “Delusi e sorpresi, appoggiamo nuovo format UEFA”

L'Ajax ha pubblicato un comunicato ufficiale contro la Superlega, riportando le parole di Edwin Van der Sar

"Attraverso il mio lavoro per l'ECA, sono stato coinvolto per diversi anni nelle discussioni su un nuovo format per le competizioni UEFA per club. In passato, l'Ajax ha collaborato con l'ECV e il KNVB per apportare una serie di cambiamenti, ad esempio per rendere la partecipazione alla UEFA Champions League più accessibile per i club. Pensavamo di aver trovato la soluzione con il cosiddetto modello svizzero, con più competizioni internazionali per più club. Siamo molto delusi per l'improvvisa e tardiva inversione di tendenza che i colleghi direttori di alcuni top club internazionali hanno fatto in questo fine settimana, con il risultato che un periodo molto incerto minaccia l'orizzonte del calcio europeo", ha dichiarato Edwin Van der Sar.