Al Khelaifi: “San Siro ha storia e atmosfera, lì si gioca in 12. Milan e Inter…”

«Sono deluso di non esserci – ammette il presidente del Psg, Nasser Al Khelaifi, assente stasera a San Siro causa operazione a un ginocchio -, ho provato a convincere il medico, ma non si può fare. Non sarà facile star lontano dai miei giocatori, Luis Enrique e il d.s. Luis Campos con cui sono in contatto continuo. San Siro ha storia e atmosfera incredibili. È una fortezza dove si gioca contro 12 avversari. E amo Milano: ci vengo spesso per affari e svago. La guarderò in tv: sarà una sfida titanica tra grandi club, proprio da Champions».