Mkhitaryan ringrazia Lucescu: “Più di un allenatore, mi hai reso l’atleta che sono oggi”

"Voglio esprimere la mia gratitudine, Mister, per aver creduto nel mio talento. Grazie per la tua fiducia", il messaggio di Mkhitaryan

"Ho saputo del tuo ritiro. Voglio esprimere la mia gratitudine, Mister, per aver creduto nel mio talento. Grazie per la tua fiducia e per il profondo impatto che hai avuto nella mia carriera. Sei stato più di un allenatore per me e il tuo contributo da mentore mi ha reso l'atleta che sono oggi. Ti auguro il meglio"