Alaba: “Il mio futuro? Al Bayern mi sento a mio agio, è casa mia da 12 anni”

Le dichiarazioni sono le stesse ma vengono interpretate in due modi diversi. In Germania riprendono le dichiarazioni di Alaba e parlano in positivo del rinnovo, in Austria – dove il giocatore ha parlato – la questione prolungamento resta in sospeso. Il giocatore del Bayern Monaco ha un contratto in scadenza nel 2021 ma non ha ancora rinnovato. In passato è stato accostato anche all’Inter.

Parlando ai media austriaci ha detto: « Mi sento molto a mio agio a Monaco, è casa mia da dodici anni. Ho potuto vivere momenti molto belli lì». Adesso però sembra concentrato sulla Nazionale e queste parole significano, dal nostro punto di vista, tutto e niente. Tra Bayern e Nazionale gioca anche in ruoli diversi, centrale di difesa ed esterno. Ma lui sostiene: «Voglio solo aiutare la squadra a giocare a calcio e a fare bene. Viene posto questo problema perché gioco in più ruoli»

(Fonte: krone.at – tz.de)