Kristjan Asllani si è messo alle spalle l'infortunio che lo ha tormentato nell'ultimo mese. Il centrocampista nerazzurro ha giocato dal 1' Albania-Repubblica Ceca, gara terminata 0-0. "I difensori hanno giocato molto bene. Siamo contenti per questo pareggio, è una squadra fisica e forte. Aspettiamo con ansia la partita contro l'Ucraina. Giochiamo solo per la vittoria, perché ne abbiamo bisogno", le parole di Asllani al termine del match.

"Mi muovevo a destra e a sinistra, ma non avevo spazio. Nel secondo tempo l'allenatore mi ha detto di stare davanti alla difensa. Nel secondo tempo è andata meglio, nel primo tempo non abbiamo fatto nulla. Era una partita come il ping-pong. Ero dubbioso perché venivo da un infortunio al ginocchio. Sono contento di aver giocato fino alla fine perché non ho giocato per niente questo mese".