"L’altro profilo monitorato è Isak Hien, diventato ormai un punto fermo dell’Atalanta di Gasperini. Lo svedese dell’Atalanta è molto stimato in casa nerazzurra, ha letteralmente stregato Simone Inzaghi per la sua affidabilità e qualità. Molto bravo nella fase di impostazione, è ritenuto anche uno dei migliori marcatori del campionato: si esalta contro gli attaccanti forti fisicamente. Ricorda il percorso e le caratteristiche di Bremer: non a caso, oggi il prezzo dell’ex Verona è sui 35 milioni. Sono circolate nel frattempo anche delle nuove voci su Kiwior. Il difensore polacco dell’Arsenal, accostato alla Juve per gennaio, verrà messo in vendita la prossima estate per una cifra non troppo distante da quella spesa nel 2023: 25 più bonus", aggiunge il quotidiano.