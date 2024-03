La ripresa degli allenamenti in casa Inter è fissata per mercoledì pomeriggio. I giocatori non impegnati con le rispettive Nazionali ne hanno approfittato per godersi qualche giorno di relax in famiglia, prima della ripresa del campionato. Uno di questi è Davy Klaassen , che ha sfruttato questi giorni di vacanza per sposare la sua fidanzata Laura. Sui profili social della coppia sono stati condivisi i momenti felici della cerimonia e dei festeggiamenti.

Situazione infortuni

Come raccolto da FCINTER1908, l'infortunio di Yann Sommer non dovrebbe impensierire troppo Simone Inzaghi. Nel comunicato ufficiale l'Inter ha fatto sapere che il portiere verrà valutato giorno per giorno. Questo aumenta concretamente le possibilità che lo svizzero possa essere recuperato già per la sfida contro l'Empoli, in programma il 1. aprile. Più cautela, invece, per quanto riguarda Stefan de Vrij. Con il difensore olandese si eviterà ogni rischio e quindi è già certo che salterà almeno la partita contro l'Empoli. Per i giocatori infortunati i programmi sono naturalmente differenziati ed è quindi possibile che in questi giorni di riposo qualche giocatore decida comunque di fare terapie o lavoro personalizzato ad Appiano Gentile. Da vedere se Simone Inzaghi concederà un giorno di riposo anche ai Nazionali, una volta rientrati a Milano.