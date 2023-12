Più spazio per Davide Frattesi. Su Twitter, Aldo Serena si è così espresso sul centrocampista ex Sassuolo: “La butto lì: un potenziale enorme come Frattesi non potrebbe essere sfruttato come quinto a destra? Vista la titolarità dei 3 di centrocampo. Non sempre, ma provarci qualche volta? Mi sembra di ricordare che in passato abbia giocato qualche volta in quel ruolo”.