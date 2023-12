Inter, ecco i prossimi due rinnovi in agenda. Strada in salita per Dumfries

Dumfries in salita

In ottica futura, per lo stesso motivo, si complica ogni discorso sul possibile rinnovo di Dumfries, già di suo non certo scontato e reso ancor più difficile dai mancati vantaggi del Decreto Crescita qualora l’accordo venisse sottoscritto nel 2024. Tutto ovviamente è una conseguenza della mancata proroga della fiscalità agevolata, decisa in extremis dal Governo dopo una lunga discussione in Consiglio dei Ministri. Così il futuro dell’esterno olandese sarà tutto da valutare anche in prospettiva con il possibile approdo a Milano di Buchanan.