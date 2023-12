EDICOLA TS – Alessio: “Juve, è come con Conte. Bisogna resistere in scia dell’Inter e…”

"Juve, è come con Conte". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola mercoledì 6 dicembre 2023 in merito all'intervista ad Alessio, vice di Conte: "Nel gruppo di Allegri rivedo la fame e la voglia che avevamo noi: fa bene lui a tenere tutti sulla corda. Bisogna resistere in scia dell'Inter: e se poi a gennaio arrivano un esterno e una mezzala tipo Vidal..."