Calhanoglu a ITV: “Gol? Contento, la mia forza. Non molliamo, oggi abbiamo risposto a…”

Grandissima vittoria dell'Inter a Napoli. I nerazzurri si riappropriano del primo posto in classifica rispondendo alla vittoria di Juventus e Milan. Tre punti che pesano tantissimo nell'economia di questo campionato. Hakan Calhanoglu ha commentato la prestazione del gruppo ai microfoni di Inter TV: "Gol? Sono contento, la mia forza è questa: tirare da fuori area. Quando sono libero sono pericoloso. Sono contento per il gol fatto. Abbiamo meritato questa vittoria, abbiamo risposto molto bene alle partite che hanno fatto gli altri. È un segnale per gli altri, che non molliamo e che vogliamo essere lì in alto più a lungo possibile".