Un altro calciatore militante in Europa è pronto a trasferirsi in Arabia Saudita: come conferma Fabrizio Romano, c'è l'accordo tra Manchester United e Al-Nassr per la cessione a titolo definitivo di Alex Telles, esterno sinistro brasiliano classe '92, reduce da una stagione in prestito al Siviglia. L'ex Inter raggiungerà il connazionale Cristiano Ronaldo e l'altro ex nerazzurro Marcelo Brozovic.