Allegri: “La Champions ci mancherà. Chiesa una punta, poi magari sbaglio”

WEAH - "Ci ha fatto uscire bene con la palla in alcune situazioni, sono molto contento io. Ha preso questo colpo e l'ho tolto, è un giocatore importante per noi".

CHAMPIONS - "È un messaggio per noi stessi, stare fuori dalla Champions è una mancanza importante e ci mancherà, non lo nego. Io volevo giocare ogni tre giorni, questo deve essere l'obiettivo: tornare in Champions. Abbiamo vinto una partita, rimaniamo coi piedi per terra e lavoriamo, dopo il 2-0 mentalmente abbiamo mollato. Dobbiamo rimanere sempre ordinati e tenere bene gli spazi, bisogna migliorare".

VLAHOVIC - "Ha fatto una buona partita, aveva giocato poco. Quando lo mettiamo subito in movimento diventa importante, anche sul gol di Chiesa. Stiamo lavorando sui movimenti negli spazi, come smarcarsi in fase di possesso e non".

