Allegri: “A volte il bel gioco non paga, dobbiamo consolidare il quarto posto. Normale…”

Le parole del tecnico della Juventus in conferenza stampa

Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo la sconfitta con l'Inter: "Posso solo dire che la Juve ha fatto una bella partita, ma va accettato. Bicchiere mezzo pieno, stiamo migliorando. Abbiamo 50 giorni alla fine, dobbiamo consolidare il quarto posto e mettere subito da parte questa partita.Non ho da rimproverare niente ai ragazzi, è una prestazione migliore di quella del Villareal. Ci sono le prospettive giuste per far sì che si consolidi il 4° giusto e l'anno prossimo si riparta con il piede giusto e si punti al campionato. Sono contento della squadra, di come ha aggredito la partita. Il primo tempo non finiva mai, siamo stati un po' li fermi. Penso che i tifosi si siano divertiti, il pubblico è stato splendido. Dispiace solo per il risultato. La squadra sta crescendo, il gruppo è diventato una squadra. Giocare contro lo stadi pieno è diverso. Bisogna avere la lucidità per ripartire subito, dobbiamo consolidare il quarto posto. Sono molto fatalista. Ci sono delle annate in cui queste partite le vinci. Quando tiri in porta e subisci un tiro, ci sono delle annate che vanno storte. Ci vuole più lucidità sotto porta. Mi sono divertito in panchina come mi ero divertito contro il Villareal. A volte il bel gioco non paga. Cosa manca a questa Juve? Questa squadra è migliorata molto e sta continuando a migliorare. Chiaro che bisogna consolidare il quarto posto, bisogna andare in Champions. Vlahovic l'ho visto molto meglio rispetto alla partita contro il Villareal. Normale che se perdi negli scontri diretti devi vincere con quelle in fondo. Noi abbiamo perso un po' di punti., Dispiace, stasera poteva essere la partita che ci riavvicinava a quelle in testa e superare l'Inter. Ci deve dare la serenità per lavorare meglio. Io arrabbiato? Faceva un po' di caldo e mi sono tolto il cappotto. Direi che stasera è stata una bella serata di sport e calcio italiano, che viene spesso denigrato. Dobbiamo accettare con serenità il risultato del campo".