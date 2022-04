Inter, Zhang esulta: “Andiamo avanti. Forza ragazzi”

Le parole del presidente nerazzurro dopo al vittoria sulla Juventus nel match dell'Allianz Stadium

Al gol di Calhanoglu si è lasciato andare in una esultanza fragorosa. Steven Zhang aveva bene in mente l'importanza della gara di stasera e la vittoria sulla Juventus rappresenta per il presidente dell'Inter motivo di grande gioia. Al termine dell'incontro ha anche esultato attraverso il suo profilo Instagram: