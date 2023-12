Allegri: “Non subiamo gol? Non vuol dire che difendiamo in area di rigore ma…”

"Un passo importante, sarebbe stato un risultato positivo anche un pareggio. Ora abbiamo allungato sul Napoli, è una squadra forte con qualità e tecnica, ci voleva una Juventus con carattere nel secondo tempo. Bisogna migliorare ancora, è stato un bel primo tempo per entrambe, dovevamo tenere più palla ma invece spesso cerchiamo di accelerare subito per chiudere subito l'azione. I campionati di solito li vince la miglior difesa, solo un anno non è successo negli ultimi dodici anni. Non subire gol non vuol dire difendersi sempre vicino all'area ma avere una buona gestione della palla e su questo ci stiamo lavorando"