Juventus, Allegri: “Punti per restare attaccati alla più forte. Gare come questa…”

I ragazzi hanno voglia, sono umili e sanno quali sono i propri limiti. Dobbiamo migliorare in alcune fasi, ma è un passo in avanti che non ci scomponiamo al minimo errore. Queste partite servono in ottica scudetto? Gli scudetti si vincono attraverso tutte le partite, gli scontri diretti hanno un peso, così come la partita di Genova. La forza delle grandi è avere equilibrio: noi ci stiamo allenando per questo.