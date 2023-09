Thuram: “Contento per la vittoria. All’Inter non ci sono titolari e riserve. La ThuLa…”

-Potevi fare più gol, candidato per titolare nel derby?

Credo che non ci siano titolari o meno in questa squadra, penso che ci siano tutti bravi giocatori, 23-24 che fanno il loro lavoro e sono pronti. Per questo siamo una grande squadra.

-Primo derby di Milano per te, che gara ti aspetti?

Il derby sarà una gara di pressione, ma giochiamo a calcio per partite così. Siamo entrambi in testa? Anche per questo.

(Fonte: DAZN)

