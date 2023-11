Allegri: “Gol dell’Inter nostro unico errore. Mantenuto vantaggio sulla quinta”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio per 1-1 ottenuto contro l'Inter: "La classifica è buona perché abbiamo mantenuto 9 punti di vantaggio sulla quinta. Abbiamo giocato contro una squadra forte, siamo stati bravi nel primo tempo, abbiamo pressato abbastanza bene cercando di rimanere alti. Una volta in vantaggio non dovresti prendere gol dopo 5 minuti, soprattutto in un'azione che è la loro specialità. Siamo stati un po' frettolosi nel battere una punizione, è stato svelto Sommer, Kostic doveva avere una lettura diversa, non uscendo o facendo fallo prima, ma sono cose che succedono. Le due squadre non volevano lasciare campo aperto".