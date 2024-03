"Allegri, ma questa è Juve?". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola domenica 31 marzo 2024. "Che lezione da Tudor, Champions a rischio. Marusic a 10 secondi dalla fine regala alla Lazio un colpaccio che aggrava la crisi bianconera: una vittoria in 9 partite, gioco e rincalzi scadenti. Martedì prima rivincita in Coppa, però così non si va da nessuna parte", si legge.