Allegri: “Troppa euforia: Inter, Milan e Napoli più forti di noi. Obiettivo Champions”

Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha presentato oggi il prossimo impegno della Juventus. Ecco le sue parole alla vigilia del Sassuolo: “Alziamo le antenne, c’è troppa euforia in giro, è bello, ma ci toglie attenzioni. Siamo solo alla quinta partita di campionato. Sono sempre gare combattute col Sassuolo, loro vengono dal ko di Frosinone, troveremo una squadra tosta e un ambiente tosto. Per far risultato domani serve attenzione, fisicità, tecnica, sarebbe importante venire via coi 3 punti.