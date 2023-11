EDICOLA / CdS: Allegri lascia la Juve a fine stagione. Può tornare Conte

"L'ultimo Allegri. Max lascerà la Juve a fine stagione. Non è più a suo agio e sta maturando l'addio un anno prima della scadenza. Arabi pronti a ricoprirlo d'oro. Può tornare Conte". Il Corriere dello Sport in prima pagina riprende la notizia lanciata dal suo direttore, Ivan Zazzaroni, che ha parlato nelle scorse ore del possibile rientro in Italia, e proprio sulla panchina bianconera, dell'ex allenatore dell'Inter.