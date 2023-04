Allegri: “Restiamo sereni, ora la Coppa con l’Inter. Siamo ancora avanti alle rivali e…”

L'allenatore bianconero ha parlato a fine gara, su DAZN, della sconfitta contro la formazione di Spalletti arrivata in pratica all'ultimo minuto

La sua Juveha provato a fermare la capolista ma dopo due reti annullate, una dal VAR, l'altra dal campo, il Napoli è riuscita a prendersi i tre punti che lo avvicinano allo scudetto. Massimiliano Allegri, su DAZN, ha parlato di quanto successo nella gara contro la formazione di Spalletti. «Ci siamo fermati in occasione del loro gol, potevamo fare meglio, sono cose su cui bisogna crescere, La partita buona rimane, ma abbiamo preso un gol da polli, ecco. Ci siamo fermati, ma questo fa parte della crescita dei giocatori. Sono cose che capitano, ma c'è dispiacere perché abbiamo giocato bene contro una squadra che sta puntando allo scudetto. Ma siamo ancora in vantaggio sulle inseguitricci. Mercoledì abbiamo una partita importante, la semifinale contro l'Inter, serve rimanere sereni. Lì non possiamo fare niente, bisogna accettare con serenità le decisioni arbitrali, come abbiamo sempre fatto. Bisogna rimanere sereni e non perdere energie, tanto il risultato non lo possiamo cambiare», ha detto.

-Vuole aprire una parentesi sui due episodi, Gatti e Di Maria?

Non c'è niente da commentare, l'arbitro è stato bravo e gli faccio i complimenti per come ha arbitrato.

-Un po' si è pensato all'Inter con la formazione di questa sera?

Ho scelto questi giocatori in base alle condizioni dei miei giocatori.

«Credo che il Napoli abbia meritato lo scudetto. Abbiamo affrontato una squadra forte e abbiamo fatto una buona partita. Noi quest'anno abbiamo avuto difficoltà soprattutto post penalizzazione e ora siamo a 59 punti e siamo a più tre punti sul Milan, a più cinque sull'Inter. Dovremo essere bravi a tornare a vincere in campionato, mancano sette partite, un po' di punti li dobbiamo fare. Gli obiettivi finali? Credo che ci sia da applaudire i ragazzi per questa stagione importante. La gente non sa veramente niente, parla per sentito dire della Juve, è stata una situazione surreale, abbiamo fatto un grosso sforzo e dobbiamo cercare di arrivare secondi. Io devo pensare a sorridere, la Juve è una squadra importante e sicuramente ci farà crescere per l'anno prossimo quando torneremo a lottare per il campionato», ha concluso il tecnico bianconero.

(Fonte: Dazn)