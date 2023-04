Serie A, il Napoli illude la Juve poi si prende i tre punti con Raspadori

È successo tutto nei minuti finali. Un gol di Di Maria all'82esimo aveva regalato alla Juve l'illusione della vittoria contro il Napoli. Il VAR però ha registrato un fallo di partenza nell'azione che ha portato alla rete e ha riportato il risultato sullo zero a zero. È arrivato invece lo 0-1, il gol della squadra di Spalletti che è riuscita a passare a Torino al 93esimo con un gol di Raspadori. Il calciatore italiano ha infilzato Szczesny da distanza ravvicinata dopo aver raccolto un cross arrivato dalla destra dai piedi di Elmas. Il gol dell'uno a zero che vale i tre punti.

Occasioni da una parte e dall'altra nel primo tempo. Nel secondo tempo Osimhen ha provato a mettere in difficoltà i bianconeri ma l'imprecisione lo ha fermato. Dopo il gol annullato all'argentino è stato annullato anche un gol di Vlahovic era anche riuscito a respingere, nel finale di gara, un pallone in rete arrivato dal fondo, da un cross di Chiesa. L'ex viola aveva rimesso in mezzo una palla che aveva già superato la linea che delimita il campo. Poco prima della rete del vantaggio azzurro ancora Osimhen aveva messo in difficoltà il portiere bianconero che però aveva respinto. Non gli è riuscito di fare la stessa cosa poco dopo e Raspadori si è preso la gloria, non segnava dal 12 ottobre.