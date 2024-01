Allegri-Inzaghi, il bianconero esperto in scudetti. Ma Simone gli ha fatto più di uno sgambetto

Il bilancio dei confronti diretti vede ancora in vantaggio Allegri: su 18 confronti, lo juventino ne ha vinti 9, pareggiati 3 e persi 6. Il primo faccia a faccia risale all’aprile 2016, Inzaghi era diventato l’allenatore della Lazio da poco più di due settimane e cadde 3-0 allo Stadium sotto i colpi di Dybala e Mandzukic. Fu la prima sconfitta nella carriera di Simone in prima squadra. Diventate 4 nei primi 4 confronti contro Allegri, ultima delle quali in finale di Coppa Italia 2017. Ma qualche mese dopo quella finale Inzaghi ha cominciato a risalire. Ad agosto di quell’anno, il 3-2 in casa della Signora regalò alla Lazio la Supercoppa italiana. Erano gli anni della Juve cannibale, che non lasciava trofei nazionali per strada. Sconfitta a effetto, dunque.

"Da quando poi ha potuto giocarsela “alla pari” alla guida dell’Inter, Simone ha rimontato: in nerazzurro, 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte (entrambe nella scorsa stagione). Tra i successi, due da trofeo: finale di Supercoppa italiana nel gennaio 2022 con la famosa punizione di Sanchez allo scadere dei supplementari, e finale di Coppa Italia a maggio dello stesso anno. La corsa lunga per lo scudetto è cosa diversa e più complicata di uno sprint di Coppa o di una finale secca di Supercoppa. Ad ogni buon conto, Inzaghi ne ha alzate 7: 3 proprio in faccia ad Allegri, cui aggiunge un’altra Supercoppa vinta contro la Juve di Sarri. Così le altezze non sembrano poi così lontane", aggiunge il quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.