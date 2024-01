Allegri: “Teniamo alla Coppa Italia. Domani in campo la miglior Juve possibile”

"È una competizione cui teniamo, come sempre: giochiamo per la coppa Italia e per il campionato, entreremo in questa competizione e affronteremo una squadra in salute come la Salernitana che ha vinto a Verona". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia dell'esordio in coppa Italia contro i campani agli ottavi di finale.