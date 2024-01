Equipe – Agoumé, c’è anche il Marsiglia: trattativa con l’Inter avviata, i dettagli. Ok di Gattuso

Da giorni Inter e Siviglia trattano per il trasferimento di Lucien Agoumé in Spagna. Ma il club andaluso non è l'unico interessato al francese. Secondo quanto riporta L'Equipe, anche il Marsiglia starebbe lavorando da giorni al trasferimento del giocatore. Nella mente dei dirigenti del Marsiglia, Agoumé rappresenta l'elemento capace di compensare le numerose assenze a centrocampo (Ounahi, Rongier...), non a caso si sono intensificati i contatti tra le parti per un prestito con diritto di riscatto.