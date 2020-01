Alonso, trattativa sempre più in salita. Il Chelsea chiede il doppio di quanto offerto dall’Inter

L’Inter è alle prese con la ricerca di un esterno mancino, visto il perdurare dell’assenza di Asamoah. Tra gli obiettivi dei nerazzurri c’è anche Marcos Alonso del Chelsea, vecchia conoscenza del tecnico Conte. La trattativa, però, non è semplice e, nonostante Alonso non sia tra le prime scelte di Lampard, i Blues non sono così propensi a lasciarlo partire. Soprattutto alle condizioni che vorrebbe l’Inter.

Secondo quanto si legge sul Daily Star, infatti, il Chelsea avrebbe sparato alto per l’esterno ex Fiorentina. I Blues vorrebbero, infatti, il doppio di quanto l’Inter sarebbe disposta a pagare. Trattativa, quindi, più che in salita.