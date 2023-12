Altafini: “Inter la più forte. Marotta-Inzaghi bellissimo binomio. Ecco chi mi ricorda Lautaro”

Su Betway Fulvio Collovati ha parlato con José Altafini della lotta scudetto. L'ex giocatore ha indicato l'Inter come la squadra favorita per la vittoria finale. "È una squadra che ha una panchina davvero fortissima. Anche la Juve ha una buona profondità, ma se i nerazzurri continuano a giocare così… L’Inter ha dei giocatori fortissimi, ma l’importante è che non si faccia male nessuno visto anche l’impegno in Champions League".