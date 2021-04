Altafini: “La Juve non ha più fame, normale dopo 9 scudetti. CR7? Anche se segna…”

José Altafini, doppio ex di Napoli e Juventus, ha parlato così del match in programma mercoledì a Torino

"La sfida di mercoledì, il recupero del match non giocato a inizio stagione, mette invece in palio solo un posto in Champions. Penso che la Juve, dopo nove scudetti di fila, abbia perso la 'fame' che aveva, in fondo è anche normale, e poi, anche se ha un asso come De Ligt, la sua difesa non è più la stessa. Contro questo Napoli dovranno stare attenti".