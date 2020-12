Libero – Inter e Conte non all’altezza, si giocano la credibilità. Ma il passaggio non basterà…

L’Inter di Antonio Conte si prepara alla gara delicata contro il Borussia Monchengladbach, in programma questa sera al Borussia Park. Una sfida cruciale per tenere aperto il discorso qualificazione e un risultato che vale molto più della qualificazione Champions secondo Libero: “L’Inter si ritrova alla quinta giornata appeso ad unico risultato, da conquistare in casa dei tedeschi che tra le mura amiche non hanno ancora perso. In gioco non ci sono solo i tre punti ma la credibilità di una parte del progetto-Conte, che non a caso si gioca la sfida decisiva con il centrocampo titolare dell’ultima Europa League, ovvero Barella, il rientrante Brozovic e Gagliardini (Vidal, dopo la folle espulsione con il Real, è squalificato), di sostanza più che di tecnica“.

Il quotidiano aggiunge: “L’Inter non è stata all’altezza del ritrovato status europeo citato più volte dal tecnico e nemmeno lo stesso tecnico è stato all’altezza della sua bravura. Da allenatore, ha affrontata la Champions cinque volte: la migliore resta la prima con la Juventus nel 2012/13, quando ai quarti si schiantò contro un grande Bayern Monaco. Poi, al netto di un ottavo con il Chelsea nel 2018 perso contro il Barcellona, ha rimediato due terzi posti nel girone, una con la Juve e uno con l’Inter, con cui ora rischia non solo il terzo, ma anche di restare del tutto fuori dalle coppe. La media punti, se confrontata con quella dei campionati, è una prova sulla difficoltà fuori dai confini: Conte ha ottenuto 1,34 punti a partita in Champions tra Chelsea, Juve e Inter mentre in A con queste ultime due (più 13 gare con l’Atalanta) si attesta a 2.20 punti ed è il migliore di sempre tra i tecnici con almeno 25 panchine (secondo Mourinho a quota 2.18). In Premier, con il Chelsea, si è fermato a quota 2.14, in linea con le abitudini italiane“.

Libero evidenzia l’aspetto economico: “I passi falsi azzoppano i guadagni, cioè quelli che consentono al club di trasformare una rosa da Scudetto in una da Champions. Basti pensare alla campagna europea dell’Inter in corso: è nona su 32 partecipanti in quanto a ricavi per i risultati, se è vero che grazie a due pareggi finora ha incassato 1,8 milioni di euro, poco più della metà di quanto otterrebbe con una sola vittoria (che vale 2,7 milioni). Il passaggio agli ottavi garantirebbe 9,5 milioni, che di questi tempi sono oro colato: non abbastanza per convincere Zhang a tentare Messi come fece Moratti nel 2006“.