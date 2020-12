Altobelli: “Conte? Risponda anche quando non va bene. Ma mi sono meravigliato che Sky…”

Lunga intervista concessa da Spillo Altobelli, ex centravanti dell’Inter, ai microfoni del sito de Il Giornale. Tanti i temi affrontati dal bomber, dall’eliminazione dalla Champions League alla corsa scudetto e non solo.

Altobelli, è rimasto deluso dalla prestazione dell’Inter contro lo Shakhtar in Champions o la squadra di Conte è stata anche sfortunata?

“Diciamo la verità: una squadra che ha una sola possibilità in una partita, ovvero vincere, e afffronta il match come ha fatto l’Inter non è concepibile. Si parlava di “biscotto” ma ero certo che a Madrid avrebbero giocato una partita seria. Contro lo Shakhtar si trattava di una partita fondamentale e bastava solo vincere per staccare il pass per gli ottavi di Champions migliorando il risultato dell’anno scorso dove uscimmo ai gironi. E invece no, siamo usciti da tutto e per l’ennesima volta già a dicembre è finito il sogno Champions. Ripeto, quello che mi ha maggiormente amareggiato è stato l’approccio a questa partita”.

In tanti hanno parlato di Inter sfortunata: questa componente ha influito sulla mancata qualificazione?

“Se in due partite con lo Shakhtar fai due 0-0 e dunque due punti, se perdi entrambe le sfide contro il Real, se vinci una partita, ne pareggi tre e ne perdi due come si fa a parlare di sfortuna? In questi casi non te la puoi prendere con niente e con nessuno, te la devi prendere solo con te stesso e senza lamentarti”.

Si è fatto un’idea di cosa non giri all’Inter in questi lunghi 10 anni in cui non si è vinto niente?“La società deve fare un’analisi attenta e onesta. Non vinciamo niente da troppi anni e abbiamo avuto bravi allenatori. Tutto ciò dipende solo dai tecnici? Mi chiedo se la società stia lavorando nella giusta direzione perché si è investito tanto e vinto nulla in questi anni. Non so dire quale sia il problema ma bisogna capirlo subito e cercare di porre rimedio anche se la stagione è molto lunga”.

Conte ha fatto parlare molto di sé nel post Inter-Shakhtar: cosa ne pensa di quanto avvenuto con Capello e Anna Billò?

“Io capisco che sia un momento no e a caldo dopo la partita si è nervosi ma bisogna aver rispetto per ogni mestiere. I giornalisti e gli opinionisti domandano e tu devi rispondere. Devi essere bravo anche a rispondere quando le cose non vanno bene. Troppo facile parlare quando le cose girano… Antonio non è stato propriamente corretto nei confronti di chi era in studio a Sky. Poi c’è da dire che mi sono anche meravigliato che gli ospiti in studio abbiano poi iniziato a parlare di Conte quando lui era andato via…avrei preferito l’avessero fatto quando Antonio era ancora lì“.

Se la situzione tra Conte e l’Inter dovesse naufragare vede un divorzio immediato o avanti insieme fino a fine stagione?

“Se n’è già parlato ma questo divorzio costerebbe troppo caro…(sorride; ndr). Magari se non costasse così caro sarebbe già avvenuto ma nel caso in cui le cose dovessero peggiorare, e mi auguro di no ovviamente, penso che andrebbero avanti da separati in casa”.

Ora l’Inter deve cercare di vincere lo scudetto: pensa ce la possa fare?

“Il campionato è ancora lungo ma l’Inter deve cambiare modo di giocare e di approcciarsi alle partite. L’Inter che ha vinto le ultime due partite in campionato mi ha soddisfatto e quindi potre dire di sì…Poi vedo la parttita di Champions League e mi faccio delle domande. Io non penso che alla fine non vincerà lo scudetto, per come vanno le cose ora mi accontenterei anche del scecondo o terzo posto. Senza dimenticare che c’è anche la Coppa Italia”.

Lukaku è stato sfortunato protagonista del “salvataggio involontario” sul colpo di testa a botta sicura di Sanchez. Sui social è stato preso di mira in maniera un po’ ingenerosa non trova?

“Sono assolutamente d’accordo. Fino a un minuto prima di quell’azione dove Lukaku ha preso la palla con la testa il belga era il più forte al mondo per i tifosi. Sta trascinando l’Inter ma lì è stato sfortunato…Non sappiamo nemmeno se quel colpo di testa serabbe entrato perché c’era il portiere in traiettoria. Detto questo non si può criticare uno come Lukaku, nella maniera più assoluta”.