Altobelli: “Grande Inter, merito di Conte. L’anno prossimo può vincere il titolo. Con Messi…”

E’ un’Inter che fa sognare tutti i tifosi nerazzurri, illustri e non. Anche Alessandro Altobelli, ex attaccante e leggenda interista, ha espresso tutta la sua contentezza per la finale di Europa League raggiunta dalla squadra di Conte. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Spillo ha detto:

SENZA PUNTI DEBOLI – “Non l’ho proprio visto lo Shakhtar, non è esistito in campo. E’ stata una grandissima partita dei nerazzurri, non c’è stata partita. L’Inter dell’EL se avesse giocato così anche in campionato lo avrebbe vinto. E’ una squadra senza punti deboli. Merito di Conte. Ora c’è una finale contro una squadra esperta che ha vinto spesso questo trofeo. A Conte dico che noi tifosi dell’Inter non vogliamo salire sul carro dei vincitori ma scendere da quello dei perdenti“.

ALTRA SQUADRA – “Abbiamo visto il portiere dello Shakhtar che ha aiutato l’Inter nel primo gol. E’ giusto che giochino anche di piede, ma far partire le azioni dal portiere non è per nulla bello. Si muovono goffamente. Oggi l’Inter comunque è una società e squadra forte. Non so cosa sia successo dopo la fine del campionato, ma stiamo vedendo un’altra squadra. E’ stato rivalutato Godin, Gagliardini in mezzo al campo sta crescendo e sta mostrando le sue qualità. Conte ha capito che bisogna dargli fiducia“.

E CON MESSI… – “La Juve è la squadra da battere, dovrà fare un mercato forte. Ma l’Inter ha accorciato le distanze. E se fa un buon mercato, può essere l’anno buono per giocarsela fino alla fine. Se poi dovesse prendere anche Messi, cambierebbe tutto“.

(Fonte: TMW Radio)