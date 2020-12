Altobelli: “Inter, senza le coppe puoi andare spedita. Conte un top. Barella e la LuLa…”

Intervistato da Il Mattino, Alessandro ‘Spillo’ Altobelli si è proiettato a Inter-Napoli, big match della 12a giornata di Serie A, in programma questa sera a San Siro e potenzialmente molto importante per le ambizioni di alta classifica di entrambe le squadre. Ecco le parole della leggenda nerazzurra:

BELLA PARTITA – “Mi aspetto di divertirmi, ecco, di vedere uno spettacolo in campo. È una partita che ti può avvicinare al Milan, che ad oggi è la squadra da battere. Finalmente vediamo una bella Serie A: il Milan merita la posizione che ha, l’Inter è costruita per vincere e senza le coppe può andare spedita. Il Napoli è cresciuto tanto e poi c’è la Juve che alla fine verrà fuori alla grande. L’Inter forse ha trovato a Cagliari una svolta”.

LULA – “Lukaku e Lautaro sono problemi per il Napoli come Mertens e Insigne per l’Inter. Poi ci sono Barella e Zielinski che possono far saltare il banco. Ma soprattutto possono incidere i due allenatori”.

CONTE E GATTUSO – “Conte, nonostante quel che si dice, è uno dei migliori in circolazione e ha un’esperienza tale da arrivare preparato a gare come quella di stasera. Forse a volte mette troppa pressione ai suoi e questo può essere un problema. Sono felice, poi, per Gattuso: sta dimostrando finalmente di non essere solo uno di carattere”.

(Fonte: Il Mattino)