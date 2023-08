Altobelli: “Lukaku? Tifoseria presa in giro. Inter, Arnautovic è all’altezza. Taremi…”

"Di attaccanti a certe cifre prendibili in giro non ce ne sono tanti. Per me Arna è un giocatore all’altezza, ma è anche un riparo d’emergenza visto quanto è accaduto ai due che c’erano prima. Dzeko ha ricevuto una bella offerta in Turchia e di Lukaku non è neanche il caso di parlare: ha preso in giro una intera tifoseria, anzi tutti i tifosi italiani, perché ci sono modi e modi per cercare di raggiungere i propri obiettivi".